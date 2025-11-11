Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yoğun bakımda korkunç cinayet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü

Almanya'da bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki hasta, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne neden oldu.

Yoğun bakımda korkunç cinayet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Köln şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde korkunç bir cinayet yaşandı. Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamada, Köln’deki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü ifade edildi.

Yoğun bakımda korkunç cinayet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü 1

HASTA GÖZALTINA ALINDI

Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda korkunç cinayet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü 2

Savcılığa göre, şüphelinin isnat edilen suçu alkol bağımlılığı nedeniyle sorumluluk bilincinin azaldığı bir dönemde işlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürekler ağza getirdi! Paraşüt pilotu kayaya çarptı...Yürekler ağza getirdi! Paraşüt pilotu kayaya çarptı...
11 Kasım gizemi: Tarot kartları ne söylüyor? Kaderinizde neler var?11 Kasım gizemi: Tarot kartları ne söylüyor? Kaderinizde neler var?

Anahtar Kelimeler:
Almanya yoğun bakım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.