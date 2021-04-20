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Yoğun bakımdaki Burak Sergen'den endişelendiren haber

20.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan Burak Sergen 'in koronavirüs testleri negatif çıkmış, sonrasında yapılan tetkiklerde pozitif olduğu anlaşılmıştı. Gelen son dakika bilgiye göre, ünlü sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yoğun bakımdaki Burak Sergen'den endişelendiren haber

Koronavirüs yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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11 YAŞINDAKİ OĞLU DA POZİTİF ÇIKTI

Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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