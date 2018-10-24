MAGAZİN

Yoğun bakımdaki Cem Özer'in doktorundan açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

İstasyon filminin setinde düşüp bacağını kıran ve daha sonra ise yoğun bakıma alınan Cem Özer'in doktoru açıklama yaptı! İşte Cem Özer'in sağlık durumu

Yoğun bakımdaki Cem Özer'in doktorundan açıklama geldi

Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer 12 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Bugün, Özer'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

İşte Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklama:

12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan Sanatçı Cem Özer, 22.10.2018'de yara iyileşmesini görmekte olduğu Hiperbarik Oksijen Tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken, İdiyopatik Epileptik Atak (sara nöbeti) geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır.

Anında yapılan müdahale ve MR, BT ve diğer tetkikleri sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı pnömotoraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmış, bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır.

Özer'in eski eşi Nurgül Yeşilçay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cem Özer'in yoğun bakımda olduğunu doğrulayıp hayranlarından dua istemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Özer'in sağlık durumu Cem Özer

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan ne olursa olsun, bu duruma dahi sevinenler var vallahi insan değilsiniz
milyonlar verseler bi film in reklamı böyle olmaz ..
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