Yoğun talep kampanyaları iptal ettirdi!

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde 2018 yılının, tüm zamanların en iyi yılı olduğunu ve bu yılın ilk 3 ay rakamlarının da son derece sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde yüzde 7,64, Antalya genelinde de yüzde 25'lik bir artış olduğunu ifade eden Atmaca, geçen ay nevruzda İran'daki devalüasyon ve İran hükümetinin yurt dışına çıkan vatandaşlarına vergi koyması nedeniyle bu ülkeden bekledikleri kadar turist gelmediğini ancak buna rağmen rakamlarda güzel bir artış yaşandığını kaydetti.

İranlı turistlerde yaza doğru artış beklediklerini dile getiren Atmaca, "Yaz tatili daha vazgeçilmez oluyor. Yaz döneminde İranlı turist sayısı daha da artacaktır." dedi.

ALMANLAR İLK SIRADA

Bu yılın da en az geçen yıl kadar iyi olacağını söyleyen Atmaca, erken rezervasyonların bunu gösterdiğini bildirdi. İran'ın dışındaki tüm pazarlarda önemli ölçüde artış yaşandığını belirten Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayı başından itibaren kapalı olan oteller açılmaya başladı. Henüz tam doluluk yok ama sezonun geneline baktığımızda geçen seneye göre tesislerde yüzde 10'luk bir artış var. Özellikle yüksek sezon için çok ciddi talepler geldi. Haziran, temmuz, ağustos için birçok yerde erken rezervasyon kampanyalarını iptal ettik. Çünkü çok ciddi talep var. 'Ölü sezon' diye adlandırdığımız nisan, mayıs, eylül ve ekim aylarına yöneldik. Almanlar geri dönüyor, çok sevindirici. İlk üç ayda en fazla gelen turist konusunda Almanlar ilk sırada yer aldı. Daha önce Ruslar vardı. Polonya'da da ciddi bir artış var."