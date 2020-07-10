Yoğurt çorbası tarifi: Şeflerin sır gibi sakladığı yoğurt çorbası yapılışı

Yemeklere güzel bir başlangıç yapmak için genelde çorbayı tercih ederiz. Fresh tadıyla ağır olmadan, afiyetle yenilen yoğurt çorbası tarifi sayesinde, gerçek kıvamlı ve lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Yoğurt çorbası yapılışı ve malzemeleri geliyor, buyursunlar.
5 su bardağı su
2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı un
Bir yumurtanın sarısı
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kuru nane
Çorbanın pişerken kesilmemesi için hazırladığınız terbiyenin içine mutlaka bir kaşık kaynayan sudan eklemelisiniz.
Çorbanın kıvamı çok yoğun olursa bir bardak sıcak su ekleyebilirsiniz.
Tok tutan ve son derece sağlıklı olan tarifimiz farklı malzemeler ile hazırlanabilir. Kolay yoğurt çorbası tarifi için pirinç yerine farklı bakliyatlar kullanmanız mümkün. En çok tercih edilenleri ise; şehriyeli yoğurt çorbası tarifi, pirinçsiz yoğurt çorbası tarifi, yarmalı yoğurt çorbası tarifi, nohutlu yoğurt çorbası tarifi ve yarmalı yoğurt çorbası tarifidir. Eğer yumurtaya karşı bir alerjiniz varsa yoğurt çorbasını yumurtasız bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
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