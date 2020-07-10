Yoğurt çorbası tarifi: Şeflerin sır gibi sakladığı yoğurt çorbası yapılışı

Yemeklere güzel bir başlangıç yapmak için genelde çorbayı tercih ederiz. Fresh tadıyla ağır olmadan, afiyetle yenilen yoğurt çorbası tarifi sayesinde, gerçek kıvamlı ve lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Yoğurt çorbası yapılışı ve malzemeleri geliyor, buyursunlar.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

5 su bardağı su

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı un

Bir yumurtanın sarısı

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı kuru nane

YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Suyu tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başladıktan sonra içine pirinçlerini ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar kanatın.

Sıra geldi çorbanın terbiyesini hazırlamaya... Bunun için derin bir kabın içinde yumurta sarısını, unu ve yoğurdu çırpın.

Tamamen homojen bir karışım hazırladıktan sonra çorbanın suyundan bir kaşık alın ve bu kabın içine aktarın.

Bir iki kez yoğurdu çırptıktan sonra kaynayan suyun içine ilave edin ve çorbayı kesilmemesi için hızlıca karıştırın.

Üzerine tuzunu ekleyin. Yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Yoğurt çorbası tarifi pirinçli bir şekilde hazırlandı. Afiyet olsun.

bir şekilde hazırlandı. Afiyet olsun. Servis aşamasında üzerine kuru naneyi ilave etmelisiniz.

PİRİNÇLİ YOĞURT ÇORBASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Çorbanın pişerken kesilmemesi için hazırladığınız terbiyenin içine mutlaka bir kaşık kaynayan sudan eklemelisiniz.

Çorbanın kıvamı çok yoğun olursa bir bardak sıcak su ekleyebilirsiniz.

YOĞURT ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Tok tutan ve son derece sağlıklı olan tarifimiz farklı malzemeler ile hazırlanabilir. Kolay yoğurt çorbası tarifi için pirinç yerine farklı bakliyatlar kullanmanız mümkün. En çok tercih edilenleri ise; şehriyeli yoğurt çorbası tarifi, pirinçsiz yoğurt çorbası tarifi, yarmalı yoğurt çorbası tarifi, nohutlu yoğurt çorbası tarifi ve yarmalı yoğurt çorbası tarifidir. Eğer yumurtaya karşı bir alerjiniz varsa yoğurt çorbasını yumurtasız bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

