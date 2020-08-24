Yoğurt Tatlısı Tarifi: En Kolay Şerbetli Tatlı!

Gerek pastanelerde gerekse kafelerde oldukça popüler olan yoğurt tatlısı yapımı için mutfakla yeni tanışan hanımlar dahil herkes kolayca yapabilir. Ağızda eriyen mükemmel kıvamı ile yemekte sonra güzel zaman geçirmenizi sağlayabilir. Çay ile de oldukça fazla tüketilmekte.

Yoğurt Tatlısı Tarifi İçin Gerekenler

En kolay yoğurt tatlısı tarifi için ihtiyacınız aslında her evde bulunan malzemeler.

Bunlar sırasıyla;

3 yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

3 Türk kahvesi fincanı şeker

2,5 Türk kahvesi fincanı irmik

4 Türk kahvesi fincanı un(elekten geçirilmesi gerekir)

2 paket vanilya

1 kabartma tozu

1,5 kahve fincanı sıvı yağ

1 portakal kabuğu rendesi

Şurubu için gereken malzemeler :

9 Türk kahvesi fincanı şeker

9 Türk kahvesi fincanı su

1 dilim limon

Bu malzemeleri edindikten sonra haydi gelin yoğurt tatlısının yapımına geçelim.

En Güzel Yoğurt Tatlısı Tarifi

Şerbet için bir tencereye 9 fincan suyu ve 9 fincan şekeri koyun. Ardından karıştırın. Şeker iyice eridikten sonra hafif kıvama gelen şerbetin içine 1 dilim limon suyunu damlatın. Bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın. Bu aşamadan sonra soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.

3 adet yumurtayı, 3 fincan şeker ile birlikte köpürünceye kadar çırpın. 3 çorba kaşığı yoğurdu ve 1,5 fincan sıvı yağı ilave edin. Kıvamı koyulaşana kadar çırpın.

4 fincan elenmiş unu, 2,5 fincan irmiği, 1 paket kabartma tozunu, 1 portakal kabuğu rendesini ve 2 paket vanilyayı ekleyip mikserinizin en düşük ayarı ile karıştırın.

Tabanı hafifçe yağlanmış ve biraz şeker serpiştirilmiş orta boy borcama hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü pembeleşinceye kadar pişirin.

Ardından hazırlayıp iyice soğuttuğunuz (buzdolabında beklettiğiniz) şerbeti, fırından çıkan tepsiyi 2-3 dakika bekletip soğuk şerbetle buluşturun. Tepsinin üzerini örtün. Tatlı şerbetini emdiğinde dilimleyerek servis yapın. Üstüne hindistan cevizi serpip afiyetle servis edebilirsiniz.

Tercihiniz irmik kullanmaktan yana değilse hiç üzülmeyin çünkü sizin için de bir tarifimiz var!

İrmiksiz Yoğurt Tatlısı Nasıl Yapılır?

İrmiksiz yoğurt tatlısı irmik tüketmekten kaçınan, çeşitli sağlık sorunları veya tercih etmek istemeyenler için bire bir! Bu tarif için değiştirmeniz gereken bazı adımlar var.

Gelelim irmik kullanmadan yapılan irmiksiz pastane usulü yoğurt tatlısı tarifine.

1.İlk önce şerbetini hazırlayın. 3 su bardağı şeker ile 3 su bardağı suyu ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyin. 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Hazırladığınız şerbet oda sıcaklığında bekleyebilir. Gelelim harcına.

2.180 - 200 derecede fırınınızı ısıtın. Ardından yumurta ile şekeri derin bir kaba alın. Mikser yardımı ile 5 dakika karıştırın. Kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

3.Devamında oda sıcaklığındaki yoğurdu, 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı yumurtalı karışımın olduğu kaba ekleyelim.

4.Hepsinin üstüne ununuzu ve kabartma tozunu bir elek yardımı ile eleyerek ekleyin. Yıkadıktan sonra kurulanmış olan, rendelenmiş yarım limon kabuğu rendesini harcın bulunduğu kaba ekleyin.

5.Hamuru ve yumurtayı fazla zedelemeden mikser yardımı ile yavaş yavaş çırpın.

6.Derin bir borcamı (tercihen kare bir borcamı) alın, ardından sıvı yağ ile yağlayın. Hamurumuzu borcama dökün, eşit şekilde yayın. Ardından birkaç kez borcamınızı hafif hafif sallamanızda yarar var. Bunun nedeni hava kabarcıklarını olabildiğince yok etmek.

7.Şimdi borcamdaki harcı ısınmış fırına verin ve üzeri güzelce kızarana kadar fırın kapağını açmadan harcı pişirmeye başlayabilirsiniz.

8.Kek piştikten sonra fırından çıkarabilirsiniz. Fırından çıkarır çıkmaz keki keskin bir bıçakla kare kare kesin ardından 1 su bardağı ılık suyu kekinizin üzerine ekleyin.

9.Ardından ılık şerbeti kekin üzerine yavaşça dökün.

10.15-20 dakika boyunca oda sıcaklığında kekiniz tüm şerbeti güzelce çeker.

11.Şimdi ister ılık ılık istersenizde bir süre bekledikten sonra servis yapabilirsiniz.

12.Sunum için evde bulduğunuz birçok şeyi kullanabilirisiniz. Bunlar ceviz, hindistan cevizi, fındık, küçük renkli şekerler olabilir. Bu yaptığınız pratik yoğurt tatlısını ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz.

Yoğurt Tatlısı Kalorisi

Yoğurt tatlısının kalorisi diğer birçok şerbetli tatlı gibi oldukça yüksek. Bir porsiyonunda ortalama 450 kalori bulunuyor. Bu tür tatlılar, kan şekerinizi yükselttiği için yedikçe yiyesiniz gelebilir. Eğer diyetteyseniz uzak durmanızda fayda var!



