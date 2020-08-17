Yoğurtlu akıtma tarifi: Pamuk gibi yumuşak, lezzeti 5 yıldızlı!

Pofuduk bir krep arıyorsanız yöresel bir lezzetimiz olan yoğurtlu akıtma tarifini deneyebilirsiniz. Krep hamurunu hazırlamak için malzemelere unu azar azar eklemeniz çok önemli. Hafif akışkan bir hamur hazırladıktan sonra kıvamı tutturmuş olacaksınız.

YOĞURTLU AKITMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı un

2 yumurta

Bir su bardağı yoğurt

Bir kahve fincanı ılık su

Tuz

Toz şeker

YOĞURTLU AKITMA NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Yoğurdu da kaba ekleyin ve iki malzemeyi çırpın.

Suyu ekledikten sonra çırpma işlemine devam esin. Ardından unu da eleyerek kaba aktarın.

Malzemeleri homojen bir karışım alana kadar çırpın. Son aşamada tuzu ve toz şekeri ekleyin.

Hazırladığınız krep hamurunu 10 dakika kadar dinlendirin.

Krep tavasını hafif bir şekilde tereyağı ile yağlayın. Orta ateşte tavayı kızdırın.

Hamurdan bir kepçe alın ve kızgın tavaya aktarın. Akıtmanın yayılması için tavanızı hafif hafif döndürün.

Akıtmanın alt kısmı hafif kızarınca ters çevirin ve bu yüzünü de pişirin. Afiyet olsun.

