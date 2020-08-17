Yoğurtlu akıtma tarifi: Pamuk gibi yumuşak, lezzeti 5 yıldızlı!

Pofuduk bir krep arıyorsanız yöresel bir lezzetimiz olan yoğurtlu akıtma tarifini deneyebilirsiniz. Krep hamurunu hazırlamak için malzemelere unu azar azar eklemeniz çok önemli. Hafif akışkan bir hamur hazırladıktan sonra kıvamı tutturmuş olacaksınız.
Bir su bardağı un
2 yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Bir kahve fincanı ılık su
Tuz
Toz şeker
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Yoğurdu da kaba ekleyin ve iki malzemeyi çırpın.
Suyu ekledikten sonra çırpma işlemine devam esin. Ardından unu da eleyerek kaba aktarın.
Malzemeleri homojen bir karışım alana kadar çırpın. Son aşamada tuzu ve toz şekeri ekleyin.
Hazırladığınız krep hamurunu 10 dakika kadar dinlendirin.
Krep tavasını hafif bir şekilde tereyağı ile yağlayın. Orta ateşte tavayı kızdırın.
Hamurdan bir kepçe alın ve kızgın tavaya aktarın. Akıtmanın yayılması için tavanızı hafif hafif döndürün.
Akıtmanın alt kısmı hafif kızarınca ters çevirin ve bu yüzünü de pişirin. Afiyet olsun.
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