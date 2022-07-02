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Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yoğurtlu kek malzemeleri neler?

02.07.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde süt yoksa yoğurtlu kek yapmayı deneyebilirsiniz. Oldukça kolay bir tarif olan yoğurtlu kekin yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yoğurtlu kek malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yoğurtlu kek malzemeleri neler?

Çay saatlerinizin gözdesi olmaya aday yoğurtlu keke misafirleriniz de bayılacak! Yaklaşık 40-45 dakika gibi bir sürede hazırlanan yoğurtlu kek favori yiyeceklerinizden biri olabilir. Yoğurtlu kekin bir dilimi yaklaşık 150 kaloridir. Peki yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yoğurtlu kek malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

YOĞURTLU KEK MALZEMELERİ

3-3.5 su bardağı un
3 adet yumurta
1 paket vanilya
1 su bardağı yoğurt (sulu kıvamda)
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu

Üzeri için:
Pudra şekeri
Meyve parçaları (isteğe göre)

Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Yoğurtlu kek malzemeleri neler?

YOĞURTLU KEK TARİFİ

Yumurtaları kırdığınız kabın içine toz şeker ekleyin. Mikser ile karıştırın. Ardından vanilya, sıvı yağ ve yoğurdu ilave edin. Karıştırma işlemine devam edin. Sonrasında kabartma tuzunu da ekleyip unu azar azar ilave edin. Bu esnada çırpmayı unutmayın.

Kek kalıbını unlayıp yağlayın. Hazırlanan harcı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında keki 30-40 dakika kadar pişirin. Kek piştiğinde soğumaya bırakın. Soğuduğu zaman üzerine pudra şekeri ve meyve parçaları ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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