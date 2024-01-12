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  4. Yok artık dedirten görüntü... Ünlü oyuncu herkesin içinde tuvaletini yaptı! Fotoğrafının çekildiğini görünce bakın ne yaptı

Yok artık dedirten görüntü... Ünlü oyuncu herkesin içinde tuvaletini yaptı! Fotoğrafının çekildiğini görünce bakın ne yaptı

12.01.2024 16:27 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Gary Busey görenleri şoke etti. Hakkında uzun yıllardır tartışmalar olan ve daha önce cinsel tacizle de suçlanan ünlü oyuncu herkesin içinde çalılıklara tuvaletini yaparken görüntülendi! Üstelik onu tanıyıp görüntüleyen muhabirlere gülümsemeyi de ihmal etmedi.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Amerikalı aktör Gary Busey'in son hali görenleri şaşırttı. 79 yaşındaki ünlü aktör, dün Malibu, Kaliforniya'da bir gazete bayisinin yakınındaki bir çalılıkta bir anda herkesin içinde pantolonunu indirerek arkasındaki çalılıklara tuvaletini yaptı.

MUHABİRLERE GÜLÜMSEDİ!

Birçok ünlü yıldızın yaşadığı bölgede sürekli bulunan muhabirler durumu fark ederek 'Yok artık' denilecek anların fotoğrafını çekti.

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Gary Busey sanki yaşananlar hiç umurunda değilmişçesine fotoğraflarının çekildiğini görünce muhabirlere gülümsedi.

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Üzerinde yıpranmış bir eşofman altı ve üzerinde kareli gömleğiyle görüntülenen ünlü oyuncunun ayağında da terlikleri vardı.

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