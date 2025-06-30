Yok artık dedirten olay! Boyun ağrısı çekiyordu sebebi şaşkınlık yarattı...

Çinli bir kadın, boynundaki ağrıya çözüm ararken hayatının şokunu yaşadı. Sang Lan isimli kadın, ağrı bandı yapıştırmak için boynunu ovuşturduğunda cildinde beyaz, iğne ucu gibi bir çıkıntı fark etti. Gördüğü manzara karşısında paniğe kapılan kadın ve eşi, üçüncü kez hastanenin yolunu tuttu.

2 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Yapılan kontrollerin ardından doktorlar, kadının boynunda yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bir balık kılçığı tespit etti. Deri altına saplanmış kılçık, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.