Yok artık! Hırsızlar Dilan Polat'ın annesinin mezarını açmaya çalıştılar... Para gömülü olduğunu düşündüler

Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla sosyal medyada gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat bir süredir Türkiye gündeminde.

Kardeşleri de tutuklu olan Dilan Polat'ın gözaltı sürecinde evinin bahçesi de kazılarak para aranmıştı. Bunu gören hırsızların aklına gelen herkesi şoke etti.

Fox Haber'de yer alan iddiaya göre Dilan Polat'ın annesinin Batman'daki mezarı bile kazıldı. Yıllar önce babası tarafından öldürülen Dilan Polat'ın annesi Nihal Ayhan'ın mezarlığı kimliği belirsiz kişilerce kazılarak para arandı.

PES DEDİRTEN OLAY

Şüpheliler Polat ailesinin sahip olduğu servetin bir kısmının Dilan Polat’ın vefat eden annesinin mezarında gömülü olduğunu düşündü. Pes dedirten olay yüzünden tahribata uğrayan mezarda para arayan kişiler hakkında araştırma başlatıldı.

Avukatı Hüseyin Kaya bu olayı sosyal medyasında paylaşınca sosyal medya kullanıcıları da bu şoke eden olaya isyan etti. Yaşanan skandala dair "Yuh artık saygısızlar", "Şeytanın aklına gelmez", "Bu nasıl korkunç bir düşünce" yorumları yağdı.







