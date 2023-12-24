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Bilal Hancı'nın ihanetini ifşa edip boşanmıştı! Esin Çepni'nin kaleci aşkıyla yatak paylaşımı olay oldu! Hemen sildi ama...

24.12.2023 09:12 | Son Güncelleme:
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YouTuber Bilal Hancı'nın kendisine ihanet ettiğini ifşalayan Esin Çepni boşandıktan sonra Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Esin Çepni sevgilisiyle yatak paylaşımı yapınca olay oldu.

Kafalar grubunun üyelerinden fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı eşi tarafından ifşa edilmişti. Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla paylaşmıştı.

Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurduktan bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Çepni, Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile ilişki yaşamaya başladı.

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Aşk paylaşımlarıyla gündeme gelen Esin Çepni son olarak yatak videosu ile gündeme geldi. Çepni, sevgilisi Zafer Görgen'le bir yatak story'si paylaştı. Kısa sürede silinen video sosyal medyanın diline düştü.

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Bilal Hancı esin çepni ele
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