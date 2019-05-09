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Böyle kaynana görülmedi! Düğüne öyle bir kıyafetle geldi ki...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 09.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Düğünde kıyafet yönetmeliği bellidir: Gelinin olduğu yerde beyaz elbise giyinmez o gelinin hakkıdır! Fakat şimdi karşılaşacağınız kaynana ilginin gelinde değil kendisinde olmasını istemiş olacak ki düğüne öyle bir kıyafetle geldi ki fotoğrafı görenler bile kaynanayı topa tuttu! İşte o ilginç hikayenin detayları ve fotoğrafları...

Böyle kaynana görülmedi! Düğüne öyle bir kıyafetle geldi ki...

Düğün sezonu açılınca ilginç olaylar da gün yüzüne bir bir çıkmaya başladı! Söz konusu özellikle gelin ve kaynana ise haberler daha da ilginç oluyor.

Şimdiki haber bir kaynananın düğünde yaptığı ilginç bir hareketle ilgili... Herkes şu kuralı bilir: Düğünde gelin dışında kimse beyaz giymez! Fakat şimdi göreceğiniz kaynana düğüne öyle bir kıyafetle geldi ki gelini tanımayan çoğu davetli kaynanayı asıl gelin sandı. Nedeni ise kaynananın düğüne bembeyaz balık bir elbiseyle gelmesi.

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Elbisenin ne kadar da gelinliğe benzediğini söylememize gerek yok herhalde? Kaynanasının kıyafetini gören gelin ne yaptı derseniz orasını bilemiyoruz ama düğüne katılanlar tabii ki de sessizliğini koruyamadı.

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Facebook'ta düğünlerde yaşanan ilginç hikayelerin, trajikomik olayların paylaşıldığı "That’s It, I’m Wedding Shaming" (Yeter ben düğünü gömüyorum) grubunda düğüne davetli olan birisi, kaynananın yaptığı bu hareketi fotoğraflarla paylaştı.

"Bu fotoğraftaki kişi kocamın teyzesi ve kendi oğlunda geline hiçbir şey demeden bembeyaz balık elbiseyle geldi! Sizce bu ne kadar doğru" sorusunu gruptaki takipçilere yöneltti.

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Gelinin de bu elbiseye benzer bir gelinlik giydiğini de söyleyen kullanıcının yüklediği fotoğrafları gören kullanıcılar ise kaynanayı topa tutmaya başladı. İşte o yorumlar:

"Bu ne acınası bir hareket! Resmen ilgi manyağı!"
"Gelin olsaydım bu kaynana ile asla hiçbir karede yan yana poz vermezdim!"
"Ben olsam kaynananın elbisesinin üstüne 'yanlışıkla' bir şey dökerdim ki etrafta beyaz elbisesiyle gezmesin!"
Bu fotoğrafları yayınlayan kişi gelinin tepkisini yazmamış ancak hepimiz verdiği tepkiyi az çok tahmin edebiliyoruz! Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Düğünde kaynana gelinlikten bozma bir elbiseyle gelse siz nasıl tepki verirdiniz?

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