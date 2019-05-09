Böyle kaynana görülmedi! Düğüne öyle bir kıyafetle geldi ki...

Düğün sezonu açılınca ilginç olaylar da gün yüzüne bir bir çıkmaya başladı! Söz konusu özellikle gelin ve kaynana ise haberler daha da ilginç oluyor.

Şimdiki haber bir kaynananın düğünde yaptığı ilginç bir hareketle ilgili... Herkes şu kuralı bilir: Düğünde gelin dışında kimse beyaz giymez! Fakat şimdi göreceğiniz kaynana düğüne öyle bir kıyafetle geldi ki gelini tanımayan çoğu davetli kaynanayı asıl gelin sandı. Nedeni ise kaynananın düğüne bembeyaz balık bir elbiseyle gelmesi.

Elbisenin ne kadar da gelinliğe benzediğini söylememize gerek yok herhalde? Kaynanasının kıyafetini gören gelin ne yaptı derseniz orasını bilemiyoruz ama düğüne katılanlar tabii ki de sessizliğini koruyamadı.

Facebook'ta düğünlerde yaşanan ilginç hikayelerin, trajikomik olayların paylaşıldığı "That’s It, I’m Wedding Shaming" (Yeter ben düğünü gömüyorum) grubunda düğüne davetli olan birisi, kaynananın yaptığı bu hareketi fotoğraflarla paylaştı.

"Bu fotoğraftaki kişi kocamın teyzesi ve kendi oğlunda geline hiçbir şey demeden bembeyaz balık elbiseyle geldi! Sizce bu ne kadar doğru" sorusunu gruptaki takipçilere yöneltti.