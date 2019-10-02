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Yok böyle kardeş! O anları çalı kostümü giyip gizlice izledi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

Kardeş gibi kardeş! Evlilik teklifi alan kız kardeşini çalı kılığına girerek izledi: O anları kaçıramazdım. İşte o ilginç olay...

ABD Wisconsin'de yaşayan Therese Merkel isimli bir kadın, kız kardeşi Rachel'in evlilik teklifi alacağını öğrenmesi üzerine 'o anları kaçırmamak için' ilginç bir yönteme başvurdu.

Therese adlı genç kadın, kız kardeşinin evlilik teklifi alacağını öğrenmesi üzerine çalı kostümü giyerek o anları izlemeye karar verdi. Çalı kılığındaki görüntülerini Twitter'da yayınlayan kadının fotoğrafları kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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ÇALI KOSTÜMÜ GİYİP SAKLANDI

Kız kardeşi Rachel'a erkek arkadaşı Andrew Philibeck tarafından evlilik teklifi yapılacağını öğrenen Therese, çalı kostümü giyerek teklifin yapılacağı yerde saklanmaya başladı. Bir fotoğrafçı tarafından çalı kılığındaki görüntüleri kaydedilen kadın, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından da paylaştı. İşte o komik olay...


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