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    4. Yok böyle lezzet: Fodula (Ekmek dolması) tarifi! Evde fodula nasıl yapılır?

    Yok böyle lezzet: Fodula (Ekmek dolması) tarifi! Evde fodula nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.05.2024 00:18
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    Fodula tarifi Gelinim Mutfakta programında yapılmasının ardından merak edildi. Ekmek dolması olarak da bilinen fodula yemeği hem göze hitap etmesi hem de doyurucu lezzetiyle özellikle misafir sofralarında tercih ediliyor. Peki, fodula nasıl yapılır? Ekmek dolması yapımı için gerekli malzemeler neler?

    Yok böyle lezzet: Fodula (Ekmek dolması) tarifi! Evde fodula nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 40dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Farklı yemek tarifleri arayışında olanların oldukça beğeneceği fadula tarifi hem göze hem de karna hitap eden yemeklerden biri. Yapımı da bir o kadar olan fodula (Ekmek dolması) tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • Çavdar ekmeği
    • 600 gr kuşbaşı dana eti
    • 2 çorba kaşığı tereyağı
    • 1 adet soğan
    • 1 çay bardağı bezelye
    • 1 adet havuç
    • 1 adet domates
    • Bir tutam rezene
    • Bir tutam anason
    • Yeteri kadar sıcak su
    • 1 çay fincana adaçayı
    • 1 tutam tuz

    TARİF

    • Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.
    • Üzerine eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun.
    • Tencereye bezelye, küp doğranmış havuç ve domatesi katın.
    • Rezene, anason ve tuzu da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
    • Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip, ocaktan alın.
    • Çavdar ekmeklerinin üzerini kapak şeklinde kesin.
    • İçlerini çıkarıp, etli harcı paylaştırın.
    • Daha sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.
    • Kalan tereyağını küçük bir tavada eritip, üzerine ada çayı ekleyin.
    • Karıştırıp ocaktan alın ve ekmeklerin üzerine gezdirin.
    • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirip servis yapın.

    AFİYET OLSUN!
    Chef GPT


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    Anahtar Kelimeler:
    ekmek dolma
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