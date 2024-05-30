Yok böyle lezzet: Fodula (Ekmek dolması) tarifi! Evde fodula nasıl yapılır?

Farklı yemek tarifleri arayışında olanların oldukça beğeneceği fadula tarifi hem göze hem de karna hitap eden yemeklerden biri. Yapımı da bir o kadar olan fodula (Ekmek dolması) tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER Çavdar ekmeği

600 gr kuşbaşı dana eti

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çay bardağı bezelye

1 adet havuç

1 adet domates

Bir tutam rezene

Bir tutam anason

Yeteri kadar sıcak su

1 çay fincana adaçayı

1 tutam tuz

TARİF Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.

Üzerine eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun.

Tencereye bezelye, küp doğranmış havuç ve domatesi katın.

Rezene, anason ve tuzu da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip, ocaktan alın.

Çavdar ekmeklerinin üzerini kapak şeklinde kesin.

İçlerini çıkarıp, etli harcı paylaştırın.

Daha sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.

Kalan tereyağını küçük bir tavada eritip, üzerine ada çayı ekleyin.

Karıştırıp ocaktan alın ve ekmeklerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirip servis yapın.

AFİYET OLSUN!





