Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

İhanet, bir kadının veya erkeğin başına gelebilecek en kötü şeydir. Eşi kendisini aldatan bir erkek veya kadının yerinde olmak istemezsiniz. Eşi tarafından ihanete uğrayan bir kadın, ihanetin bedelini öyle bir ödetti ki okuyunca ayakta alkışlayacaksınız. Kadın, eşinin kendisini aldattığı kadına bir mektup yazdı. Mektupta, eşiyle beraber geçireceği acınası hayatın kötü noktalarına dikkat çekti. Kadının söyledikleri o kadar içten ve etkileyici ki muhtemelen mektubu alan kadın da çok kötü etkilenmiştir.

İşte o muazzam mektup...

Sevgili Carla,

Eşimin göğsüne bıraktığın morluklar için çok teşekkür ederim. Gerçekten seni takdir ediyorum! Çocuklarımı ve beni büyük bir beladan kurtardın!

Ailemize ettiğin üstün hizmet karşılığında sana eşimi sunuyorum. Hediyeyi kabul etmek istiyorsan, aşağıdakileri de uygulamak zorundasın:

Onu maddi olarak desteklemelisin. İki çocuğum için nafaka ödeyeceğinden elinde çok para kalacağını sanmıyorum. Ben de çocuklarımı büyütmek için 10 senemi harcadım. Arada bana da iyilikler yapacaktır. Kısacası, parayı unut canım! Hepsi benim!

Ona yeni kıyafetler almak zorunda kalacaksın. Başımıza çok talihsiz bir şey geldi. Geçen gün duş aldıktan sonra eşimin göğsünde ısırıklardan oluşan morluklar gördüm. Kıyafetlerini yanlış ayarda yıkamışım. Hepsi küçüldü! Ama sen ona deri pantolonlar ve kaşmir kazaklar alabilirsin!

Her hafta sonu ona veda etmek zorunda kalacaksın. Hafta sonlarını çocuklarıyla geçiriyor olacak.

Cinsel hayatınız diye bir şey de olmayacak. Dün geceyi beraber geçirmediğinizi biliyorum mesela. Beş yıl önce geçirdiği kaza sonrası belinde oluşan hasar nedeniyle cinsel organı doğru düzgün çalışmıyor. Çalışması için mavi bir hap içmesi gerekiyor. İçse bile en fazla 2-3 dakikalığına işe yarıyor. Bazen hiç denemiyor bile. Kendine birkaç oyuncak alsan iyi edersin canım! Eşimin tedavisi mümkün değil ve tıpkı benim gibi durumu önemsememeye çalışacaksın.

Onu asla bırakma. Zaten gelse de geri almam. Senin yanına gelmekle en iyisini yaptı. Güzel bir hayatınız olması için çabalayabilirsin. Ancak biliyorum ki onun hayatı hiçbir zaman benimle olduğundaki kadar mutlu olmayacak.

Her şey için seni suçladığında kabullenmeyi bilmelisin. Seni öğrenince kavga ettik. Ağladı ve bana yalvarmaya başladı. Ona, ‘Umarım eşin vücudundaki morlukları görür’ demişsin. Bunu da anlattı. Dileğin kabul oldu canım! Ama sana çok kızgın.

Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Bu kuraldan çok benim büyük bir iştahla yapacağım şey. Çocuklarını ziyarete geldiğinde en küçük hatalarını yüzüne vurup senden nefret etmesini sağlayacağım. Hem onun hem de senin canını, tıpkı şu anda çocuklarımın canı yandığı gibi, yakacağım! Çocukların yanında aldırış etmeyecek ve gülüp geçecektir. Ancak içinde bunları biriktirecek ve bir gün sana patlayacaktır. Bunları yapmaktan hiç vicdan azabı çekmeyeceğim.

Tekrardan teşekkür ediyorum Carla! 13 yıllık evliliğim ve iki çocuklarıma saygı duymayarak bir de onun her yerini morartmışsın. Bükemediğin bileği öpeceksin demişler. O TAMAMEN SENİN!