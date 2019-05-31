Yok böyle şaka! Korkudan ruhunu teslim etti

Kırda yürürken arkadaşlarına şaka yapmak isteyen kafadarlar, arkadaşlarının çantasına oyuncak yılan bağladı. Önden yürüyen adam, arkasından gelen bir yılanın olduğunu fark edince korkudan nereye kaçacağını şaşırdı. İşte o anlar.

