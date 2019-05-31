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Yok böyle şaka! Korkudan ruhunu teslim etti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri gülme krizine soktu. Arkadaşlarına yılan şakası yaparken adamın o anları kameraya yansıdı.

Kırda yürürken arkadaşlarına şaka yapmak isteyen kafadarlar, arkadaşlarının çantasına oyuncak yılan bağladı. Önden yürüyen adam, arkasından gelen bir yılanın olduğunu fark edince korkudan nereye kaçacağını şaşırdı. İşte o anlar.

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Anahtar Kelimeler:
yılan şaka korku

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