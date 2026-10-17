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Daha yapımı bitmeden çatladı! Milyonluk köprünün hali tepki çekti

Bangladeş’te yapımı devam eden bir köprü, henüz tamamlanmadan çatlamaya başladı. Yaklaşık 8,8 milyon TL maliyetle inşa edilen köprüde ortaya çıkan çatlaklar, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, yapının bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesini ve olası risklerin önüne geçilmesini istedi.

Daha yapımı bitmeden çatladı! Milyonluk köprünün hali tepki çekti
Gökçen Kökden

Bangladeş’te Chandpur bölgesinde Matlab Belediyesi sınırlarında, yapımı devam eden yaklaşık 30 metre uzunluğundaki köprüde dikkat çeken çatlaklar oluştu. Dört aydır devam eden proje bağlantı yollarının da tamamlanmasını kapsıyordu.

Daha yapımı bitmeden çatladı! Milyonluk köprünün hali tepki çekti 1

BİTMEDEN YARIKLAR OLUŞTU

Bölge sakinlerinin iddiasına göre köprünün farklı bölümlerinde inşaat devam ederken çatlaklar oluşmaya başladı. Halk, projede başlangıçtan itibaren kalitesiz malzemelerin kullanıldığını ve çeşitli usulsüzlükler yaşandığını iddia etti.

Bölgedeki incelemelerde de yapının çeşitli noktalarında gözle görülebilen çatlakların bulunduğu aktarıldı. Bazı vatandaşlar çatlakların köprünün alt bölümünden üst kısmına kadar uzandığını öne sürdü Yerel halk ayrıca inşaatın kalitesine yönelik itirazların ardından yüklenici firmanın çalışmaları durdurduğunu belirtti.

"KULLANIMA AÇILDIĞINDA TEHLİKELİ OLABİLİR"

Bölge sakinlerinden Riad Hossain, yaklaşık 8.8 milyon lira harcanan projedeki işçilik ve inşaat kalitesinin son derece kötü olduğunu savundu. Hossain, çalışmaların bu şekilde devam etmesi halinde köprünün tamamlandıktan kısa süre sonra tehlikeli hale gelebileceğinden endişe ettiklerini belirterek yetkililerden tarafsız bir inceleme yapılmasını ve projenin gerekli standartlara uygun biçimde tamamlanmasını istedi.

Bir başka bölge sakini Mehedi Hasan Mizi ise vatandaşların inşaatın kalitesini sorguladıklarında yüklenici ve bazı belediye görevlileri tarafından haraç almaya çalışmakla suçlandıklarını iddia etti.

Projeyi üstlenen yüklenici Md Jahir ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İnşaatın kalitesinin yeterli olduğunu savunan Jahir, vatandaşların iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Projeyi denetlemekten sorumlu Matlab Belediyesi İnşaat Mühendisi Yardımcısı Ferdous Ahmed ise konuyla ilgili açıklama yapmadı ve belediye yöneticiliği görevini de yürüten Upazila Nirbahi Officer'a (UNO) yönlendirdi.
Bölge sakinleri şimdi köprüdeki çatlakların nedeninin belirlenmesi için bağımsız bir teknik inceleme komisyonu kurulmasını talep ediyor. İncelemede herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında işlem yapılmasını isteyen vatandaşlar, köprü daha tamamlanmadan ortaya çıkan çatlakların araç trafiğine açıldıktan sonra kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceğinden endişe ediyor.

**Not: Haberin görseli yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş köprü
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