Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler

Okulun 12/A sınıfı öğrencileri, aracın ön camı ve kaputuna, öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtlar yapıştırdı. Sonrasındaysa otomobili streç filmle kapladı. Bir süre içeride bekleyen Aytan, dışarı çıktığında aracının streç filmle sarıldığını gördü. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan emekli öğretmen, öğrenciler tarafından omuzlara alınarak uğurlandı.

Öğrencileriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Erdoğan Aytan, okulda 1979 yılının mart ayında göreve başladığını söyledi.

O tarihten bu yana pek çok müdür değiştiğini, yüzlerce öğretmen arkadaşıyla çalıştığını belirten Aytan, "Ben hep demirbaş kaldım. Benim de 40 yılım bu okulda geçti." dedi.

Öğrencilerinin, otomobilinin anahtarını isteyince bir şeyler hissettiğini ama anlam veremediğini vurgulayan Aytan, şöyle devam etti:

"Bana illa 'Dışarı çıkmayacaksın' dediler. Bir süre sonra çıkınca çok şaşırdım. Hepsini çocuğum gibi seviyorum. Arabamın üstüne yazdıkları yazıların hepsini daha okuyamadım. Bundan sonra artık ikinci baharımızı, emekliliğimizi yaşayacağız. Ben zaten hayatla barışık bir insanım. Bu yaşıma bakmayın, çocuklarla arkadaş gibiyim. Onlar benim hem çocuğum hem kardeşim, her şeyim." diye konuştu.