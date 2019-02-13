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Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 13.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bilecik'te Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 40 yılını geçirdikten sonra meslek hayatını emeklilik kararıyla tamamlayan muhasebe ve finansman öğretmeni Erdoğan Aytan, öğrencileri tarafından unutulmaz bir şaka ile uğurlandı. Emeklilik dilekçesini vermek üzere binaya girdiği sırada planını uygulamaya geçiren öğrenciler, öğretmenlerinden 'malzeme alacaklarını' söyleyerek arabanın anahtarını istedi. Ardından otoparkta bakın neler yaşandı...

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler

Okulun 12/A sınıfı öğrencileri, aracın ön camı ve kaputuna, öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtlar yapıştırdı. Sonrasındaysa otomobili streç filmle kapladı. Bir süre içeride bekleyen Aytan, dışarı çıktığında aracının streç filmle sarıldığını gördü. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan emekli öğretmen, öğrenciler tarafından omuzlara alınarak uğurlandı.

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Öğrencileriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Erdoğan Aytan, okulda 1979 yılının mart ayında göreve başladığını söyledi.

O tarihten bu yana pek çok müdür değiştiğini, yüzlerce öğretmen arkadaşıyla çalıştığını belirten Aytan, "Ben hep demirbaş kaldım. Benim de 40 yılım bu okulda geçti." dedi.

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Öğrencilerinin, otomobilinin anahtarını isteyince bir şeyler hissettiğini ama anlam veremediğini vurgulayan Aytan, şöyle devam etti:

"Bana illa 'Dışarı çıkmayacaksın' dediler. Bir süre sonra çıkınca çok şaşırdım. Hepsini çocuğum gibi seviyorum. Arabamın üstüne yazdıkları yazıların hepsini daha okuyamadım. Bundan sonra artık ikinci baharımızı, emekliliğimizi yaşayacağız. Ben zaten hayatla barışık bir insanım. Bu yaşıma bakmayın, çocuklarla arkadaş gibiyim. Onlar benim hem çocuğum hem kardeşim, her şeyim." diye konuştu.

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'UNUTULMAZ BİR HATIRA OLARAK KALACAĞINDAN EMİNİZ'

12/A sınıfı öğrencilerinden Mücahit Turgut da sürprizi nasıl hazırladıklarını anlattı.

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Arkadaşlarıyla konuşurken streç film fikrinin ortaya çıktığını aktaran Turgut, "Unutulmaz bir hatıra olarak kalacağından eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Aynı sınıfın öğrencilerinden Talip Çetin ise Aytan'dan 3 yıl ders aldıklarını belirterek, "9. sınıfı, bölüm seçemediğimiz için Erdoğan Hocam ile ayrı okuduk. 3 yıldan beri beraberiz, sağ olsun bize bir ağabey, bir baba gibi oldu. Arabasına, 'Emeklilik yaşınız kutlu olsun', 'Bu saatten sonra paranızı bol bol harcayın' gibi sözler yazdık." diye konuştu.

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Bilecik öğretmen

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
sonra arabayı kim temizledi..ödül mü ceza mı belli değil..
@cagatay2000 Bu yorumuna bakınca eşşeğin hoşaf içmesi deyimi aklıma geldi.....
Ne kadar gereksiz boş insan!!!!! sınız
@cagatay2000 boş adamsın
Helal olsun Öğrencilerimizi tebrik ederim hocamıza hayatında başarılar dilerim çok güzel bir tablo
armağan çağlayana emeklilik hayatında mutluluklar dilerim
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