YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ve ayrıntılar

Senenin ikinci YÖKDİL sınavı heyecanla bekleniyor. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen binlerce adayın takip ettiği 2022-YÖKDİL/2 için başvurular 18 Temmuz'da sonlanmıştı. Peki 2022-YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 başvuruları için geç başvuru tarihi adayların odağında yer aldı. Senenin ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.

(2022-YÖKDİL/2) yani 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için bugün yani 26 Temmuz 2022 geç başvuru günü olarak açıklandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

İnternet aracılığıyla yapılacak bireysel başvurular 26 Temmuz 2022 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecek. Bu sebeple başvuruların en geç bugün içerisinde yapılması gerekmekte.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YÖKDİL sınavı başvuru ücreti normal tarih aralığında başvurulması halinde 185 TL idi. Geç Başvuru Gününde yapılmış olan başvurularda sınav ücreti ise aynı gün %50 artırımlı olarak ödenmekte.

