YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL sınavı tarihi

Senenin ikinci YÖKDİL sınavı heyecanla bekleniyor. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen binlerce adayın takip ettiği 2022-YÖKDİL/2 sınavının tarihi merak konusu oldu. YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart 2022'de uygulanmıştı. Peki YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL/2 ne zaman sonuçlanır? 2022 YÖKDİL sınavı tarihi...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.
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