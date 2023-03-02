YÖKDİL geç başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru ücreti ne kadar? 2023 YÖKDİL sınav merkezi güncelleme ekranı!

YÖKDİL geç başvuruları konusunda yazılı açıklamada bulunuldu. 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak YÖKDİL/1 sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklama ve 2023 YÖKDİL sınav merkezi güncelleme ekranı...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

YÖKDİL geç başvuruları YÖKDİL 1 sınavı Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde yapılmayacak.

YÖKDİL/1sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan vatandaşların sınav merkezi tercihlerini güncellemek durumunda.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır." ifadelerine yer verildi.

2023 YÖKDİL SINAVI BAŞVURU EKRANI

2023 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

