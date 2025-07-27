YÖKDİL heyecanı dorukta: YÖKDİL 2025 sınavı bugün saat kaçta başlayacak? YÖKDİL/2 sınav süresi ne kadar? YÖKDİL/2 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2025-YÖKDİL/2 sınavı, bugün Türkiye genelinde 81 il ve 87 sınav merkezinde yapılacak. Adaylar, sınavın başlama saatini ve diğer önemli detayları öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

YÖKDİL/2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri ise saat 10.00'da sona erecek. Bu nedenle, adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları ve gerekli kimlik belgeleriyle hazır bulunmaları büyük önem taşıyor.

YÖKDİL SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

Sınav, toplam 180 dakika sürecek ve adaylara 80 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınavın bitiş saati ise 13.15 olarak belirlendi.

Bu yılki YÖKDİL/2 sınavında, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından sorular yer alacak. Arapça dilinde ise sadece sosyal bilimler alanından sorular sorulacak. Adayların alanlarına uygun soruları dikkatle çözmeleri ve zamanı etkili kullanmaları gerekiyor.

YÖKDİL/2 SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos Cuma günü sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

YÖKDİL sınavının amacı, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim almak veya akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmektir. Sınav, adayların okuduğunu anlama, kelime bilgisi, gramer ve çeviri becerilerini değerlendirir. YÖKDİL puanı, birçok üniversite ve kurum tarafından yüksek lisans, doktora başvurularında ve akademik yükseltmelerde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir.

YÖKDİL/2 sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileriz. Sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar akademik hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Sınav sonuçlarının takibi ve gelecek planlaması için ÖSYM'nin duyurularını takip etmeye devam edin.