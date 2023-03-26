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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün, saat kaçta belli olacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ekranı

26.03.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bugün saat 10.15'de başlayacak ve tam 3 saat sürecek sınav öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden konuya dair açıklamada bulunuldu. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün, saat kaçta belli olacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün, saat kaçta belli olacak? ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları ekranı

YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sınavda 80 soru sorulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav süresinin 180 dakika olduğu açıklandı. YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte, YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonu.çları tarihi merak konusu oldu. YÖKDİL sınavı saat 10.15’te yapılacak.

YÖKDİL sınav sonuçları bilgisine ÖSYM’nin açıkladığı akademik takvimde yer verildi.

Buna göre; YÖKDİL sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı, bugün (26 Mart 2023 Pazar) yapılacak.

YÖKDİL sınavı ; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve tam 3 saat (180 dakika) sürecek.

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