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YÖKDİL SINAV SONUCU 2023: YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, saat kaçta? ÖSYM Aday İşlemleri ekranı!

14.04.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınav sonucu için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. Adaylar Mart ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri ekranından öğrenebilecekler. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanır, saat kaçta? İşte, ÖSYM Aday İşlemleri ekranı...

YÖKDİL SINAV SONUCU 2023: YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, saat kaçta? ÖSYM Aday İşlemleri ekranı!

YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçları bilgisi ÖSYM'nin Aday İşlemleri ekranında adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. İşte İşte ÖSYM Aday İşlemleri ekranı ile YÖKDİL sınav sonuçları hakkında detaylar...

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YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. YÖKDİL sonuçları bugün açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberiöiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YÖKDİL sonuçları 14 Nisan Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

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DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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