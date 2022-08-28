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YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!

28.08.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığının ÖSYM tarafından yayımlanıp yayımlandığı sınava giren kişiler tarafından merak edildi. Sınav 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı...

YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!

YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı ile ilgili beklenen açıklama sınavın ardından ÖSYM tarafından yapıldı. Sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama gibi sorulardan oluşan sınavda adaylara 80 soru soruldu. Peki YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı...

YÖKDİL SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2022-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan "2022-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlandırılacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları:

https://www.osym.gov.tr/TR,23927/2022-yokdil2-sinavi-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi-10.html

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ÖSYM sınav takviminde bulunan bilgilere göre YÖKDİL sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Ayrıca adaylara sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YÖKDİL
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