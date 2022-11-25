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  4. YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi ve YÖKDİL, YDS 2023 sınav tarihi...

YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi ve YÖKDİL, YDS 2023 sınav tarihi...

25.11.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS 2023 ve YÖKDİL 2023 tarihleri geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve YÖKDİL'e katılacak adaylar YÖKDİL ve YDS 2023 sınav hangi gün yapılacak? sorusunu arama motorları üzerinde sorgulamaya devam ediyor. İşte 2023 YÖKDİL ve YDS sınav tarihleri...

YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi ve YÖKDİL, YDS 2023 sınav tarihi...

YÖKDİL 2023 ve YDS 2023 sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. YÖKDİL ve YDS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihlerini sıklıkla araştırıyordu. Dün, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile YÖKDİL 2023 ve YDS 2023 tarihleri açıklandı. İşte 2023 YÖKDİL ve YDS sınav tarihleri ile konuya ilişkin detaylar...

2023 YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni Proje - 2022-11-06T095140.225

2023 YDS/1 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri 15 Şubat 2023 tarihinde başlayacak 27 Şubat 2023 tarihinde bitecek.

2023 YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2023 YDS/2 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. YDS/2 başvuru tarihleri 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak 11 Eylül 2023 tarihinde bitecek.

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E-YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2023 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 e-YÖKDİL) sınav, başvuru ve sonuç tarihleri şu şekilde:

e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL 2023/1 başvurusu ise, 12 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. e-YÖKDİL 2023/1 sonuçları ise, sınavın yapıldığı gün yani 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimler sınavı, 7 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL 2023/2 başvurusu ise, 12 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. e-YÖKDİL 2023/1 sınav sonuçları ise, sınavın yapıldığı gün yani 7 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı, 13 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL 2023/3 başvuruları 12 Nisan- 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı sonuçları ise, sınavın yapıldığı gün 13 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

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