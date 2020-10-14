Yokluğu dizinin sonunu getirdi! Ekrana veda ediyorlar

Showtime’ın kalabalık Gallagher ailesini konu alan dramedisi Shameless 11. sezonu ile veda ediyor. Dizinin final sezonu 6 Aralık’ta ekrana gelmeye başlayacak.

Salgın sebebiyle gecikmeli olarak 8 Eylül’de prodüksiyonuna başlanan son sezonun yayını için 2021’nin bekleneceği tahmin ediliyordu. Dizinin yeni sezonu 12 bölümden oluşacak. İlk dokuz sezonunda Shameless’ın baş karakterlerinden Fiona’yı canlandıran Emmy Rossum’un final sezonunda geri döneceği söylentileri gündemdeydi. Bahar aylarında dizinin yaratıcılarından John Wells, Rossum’un çok yoğun bir takvimi olduğunu ve bu sebeple 11. sezon için yeniden Shameless’a katılmasının söz konusu olmadığını söylemişti. O dönem yaz aylarında yapılması planlanan çekimlerin sonbahara ertelenmesiyle bu konuda bir değişiklik olup olmadığı merak konusu.

William H. Macy, Cameron Monaghan, Jeremy Allen White, Shanola Hampton, Emma Kenney ve Steve Howey kadrosunun 11 sezonluk serüveni, Showtime’da yayımlanan en uzun soluklu dizi olarak da bilinmekte.

