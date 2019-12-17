Yoksulluğa 3D teknolojisiyle çözüm buldular!

Teknolojinin özellikle son yıllarda gelişim göstermesiyle, günlük hayatta karşımıza çıkan bazı problemler daha kolay hale geldi. Mesela eskiden fatura yatırmak için saatlerce sıra beklememiz gerekirken şu an online işlemler sayesinde telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan fatura yatırabiliyoruz. Bu da büyük ölçüde zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Bunun yanı sıra teknoloji sayesinde özellikle bazı sektörlerde maddi olarak da tasarruf edildi. Tabii ki her alandaki bu gelişmeler dünyada yaşamlarını zor durumda sürdüren insanların iyiliği için de kullanılıyor. Güney Meksika’da da kırsal bir alanda 3D teknolojisi kullanılarak evler inşa ediliyor.

3D TEKNOLOJİYLE EVLER İNŞA EDİLİYOR

New Story isimli şirket, maddi olarak kötü durumda olan aileler için bir proje başlattı. Kar amacı gütmeyen bu projeyle ise 3D teknolojisi ile evler inşa ediliyor. Güney Meksika’da kırsal bir alanda inşa edilen 3D evlerle bir mahalle oluşturuluyor. 33 metrelik dev bir 3D yazıcı ile yapılan 500 metrekarelik evlerin geçen hafta çatıları ve pencereleri tamamlandı. Bitmiş evlerde iki yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak ve bir banyo olacak.