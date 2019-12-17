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Yoksulluğa 3D teknolojisiyle çözüm buldular!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Teknolojinin gelişimi hayatlarımızda büyük ölçüde kolaylık sağladı. Hem maddi olarak hem de zamansal olarak geliştirilen teknolojilerin artıları çok büyük.

Teknolojinin özellikle son yıllarda gelişim göstermesiyle, günlük hayatta karşımıza çıkan bazı problemler daha kolay hale geldi. Mesela eskiden fatura yatırmak için saatlerce sıra beklememiz gerekirken şu an online işlemler sayesinde telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan fatura yatırabiliyoruz. Bu da büyük ölçüde zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Bunun yanı sıra teknoloji sayesinde özellikle bazı sektörlerde maddi olarak da tasarruf edildi. Tabii ki her alandaki bu gelişmeler dünyada yaşamlarını zor durumda sürdüren insanların iyiliği için de kullanılıyor. Güney Meksika’da da kırsal bir alanda 3D teknolojisi kullanılarak evler inşa ediliyor.

3D TEKNOLOJİYLE EVLER İNŞA EDİLİYOR

New Story isimli şirket, maddi olarak kötü durumda olan aileler için bir proje başlattı. Kar amacı gütmeyen bu projeyle ise 3D teknolojisi ile evler inşa ediliyor. Güney Meksika’da kırsal bir alanda inşa edilen 3D evlerle bir mahalle oluşturuluyor. 33 metrelik dev bir 3D yazıcı ile yapılan 500 metrekarelik evlerin geçen hafta çatıları ve pencereleri tamamlandı. Bitmiş evlerde iki yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak ve bir banyo olacak.

New Story şirketi, bu yeni inşaat modelinin maddi olarak sıkıntı yaşayan topluluklara uygun fiyatlı konut için çözümün bir parçası olabileceğine inanıyor. New Story’nin CEO’su Brett Hagler, “Meksika’daki bu kırsalda, yeni sismik teknolojileri kullanarak ilk birkaç evi başarıyla tamamladık ve aslında neyin mümkün olduğunu kanıtladığımızı hissediyoruz” dedi.

KURULUŞ KAR AMACI GÜTMÜYOR

5 yıl önce kurulan New Story şirketi, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlara barınma sağlamak amacıyla kuruldu. Kar amacı gütmeyen kuruluş, geleneksel inşaatı kullanarak Haiti, El Salvador, Bolivya ve Meksika’da 2 bin 700’den fazla ev inşa etti. Yardım gruplarının 2010 depreminden sonra yeniden ev inşa etmekte zorlandıkları Haiti’de, New Story, evleri bitirmek için daha hızlı bir çalışma süreci başlattı.

Ancak özellikle inşaat alanında yeni teknolojilerden faydalanabileceklerini fark ettiler ve iki yıl önce bir inşaat teknolojisi şirketi olan Icon ile ortaklık kurdular. New Story ve Icon, en zorlu koşullarda bile çalışmak için yeterince sağlam bir 3D yazıcı geliştirdi. Geliştirdikleri bu yazıcıyla ise evler yapmaya başladılar.

BU TEKNOLOJİYİ BU KADAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KULLANILAN İLK TOPLULUK

Şirketin inşaatta kullandığı Vulcan II adı verilen yazıcı, ev inşa etmekte kullanılan ilk yazıcı değil. Ancak inşa edilen Meksika mahallesinde evlerin 50’si bu yazıcıyla yapılacak. Böylece Meksika mahallesi, bu tür teknolojiyi bu kadar büyük ölçekte kullanan ilk topluluk olacak.

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3d yazıcı Meksika 3d yazıcı ile ev

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