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Yoksulluktan milyonluk servete uzandı! 647 kilo altın bulan adamın son hali şaşırttı

Brezilya'nın ünlü altın madeni Serra Pelada'ya zengin olma hayaliyle giden Chico Osorio, işlettiği sahadan toplam 647 kilogram altın çıkararak büyük bir servetin sahibi olmuştu. Servetini doğru yönetemeyen Osorio, yıllar içinde uçaklarını ve mal varlığının önemli bölümünü kaybetti. 73 yaşındaki madenci, altın aramaya devam ediyor.

Yoksulluktan milyonluk servete uzandı! 647 kilo altın bulan adamın son hali şaşırttı
Nilgün Arabacı

Brezilya'nın Pará eyaletinde bulunan Serra Pelada, 1980'li yıllarda zengin olma hayali kuran binlerce insanın akın ettiği bir bölgeye dönüştü. Hayatını değiştirecek servete ulaşmak isteyenler arasında Chico Osorio da vardı.

28 Aralık 1952'de dünyaya gelen Osorio, zorlu şartlar altında büyüdü. Çocukluğu Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşanan kuraklık ve ekonomik sıkıntılarla geçti. Küçük yaşta babasını kaybetmeyen, babası tarafından terk edilen Osorio'yu annesi ile anne tarafından dedesi ve ninesi büyüttü.

Çocukluk yıllarında müzisyen olmayı hayal eden Osorio, gitar çalarak hayatını kazanmak istiyordu. Ancak yaşadığı yoksulluk, bu hayalinin peşinden gitmesini zorlaştırdı.

ALTIN ARAMAYA BAŞLADI

Chico Osorio, 1980 yılında Serra Pelada'ya giderek altın aramaya başladı. İlk olarak altın cevherini işleyen kırıcı makinelerden birinde çalıştı.

Daha sonra eşiyle birlikte sahip oldukları 1979 model Chevette otomobili satarak kendi kırıcı makinelerini satın aldı. İşlerini büyüten Osorio, bir süre sonra madencilik faaliyetlerini genişletti.

Ancak Osorio ve ekibi, ilk sekiz ay boyunca çalıştıkları sahadan herhangi bir kazanç elde edemedi. Tam umutlarını kaybetmek üzereyken madencilerden biri olağan dışı bir kaya parçası buldu.

Kayanın temizlenmesiyle yaklaşık 2,6 kilogram saf altın ortaya çıktı. Bu keşif, Osorio'nun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Yoksulluktan milyonluk servete uzandı! 647 kilo altın bulan adamın son hali şaşırttı 1

647 KİLOGRAM ALTIN BULDU

Zé Dudu'nun haberine göre Chico Osorio'nun işlettiği sahadan çıkarılan altın miktarı zaman içinde 647 kilograma ulaştı.

Kazandığı servetle hayatını tamamen değiştiren Osorio'nun kırıcı makineleri, uçakları ve çeşitli mal varlıkları oldu. Bir dönem Serra Pelada'nın en başarılı madencileri arasında gösterilen Osorio, altın sayesinde yoksulluktan büyük bir servete uzanan sıra dışı bir hayat yaşadı.

SERVETİ YILLAR İÇİNDE YOK OLDU

Ancak büyük bir servetin sahibi olan Osorio'nun kazandığı parayı doğru şekilde yönetemediği belirtildi.

Yüksek enflasyonun yaşandığı dönemde parasını yatırımlara yönlendirmek yerine bankalarda tuttuğu aktarılan Osorio, bir süre sonra artık altın üretmeyen sahalara yatırım yapmayı sürdürdü.

Gelir getiren kırıcı makinelerini satması da servetinin azalmasına neden olan kararlar arasında gösterildi. Zaman içinde uçaklarını ve mal varlığının önemli bir bölümünü kaybeden Osorio'nun elindeki büyük servet giderek eridi.

Bir dönem milyonluk servetin sahibi olan madenci, yıllar sonra zenginliğinin büyük bölümünü kaybederek geriye kalanlarla yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

Yoksulluktan milyonluk servete uzandı! 647 kilo altın bulan adamın son hali şaşırttı 2

ALTIN ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Chico Osorio, bugün Serra Pelada'nın bulunduğu Curionopolis'te yaşamını sürdürüyor.

73 yaşındaki Osorio, aradan geçen yıllara ve yaşadığı büyük servet kaybına rağmen yeni bir altın damarı bulma umudunu koruyor.

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