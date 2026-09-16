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Sürücüsüz Tesla'ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden?

Tesla'nın Austin'de hizmet veren sürücüsüz Cybercab araçlarından birini kullanan bir yolcu, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuğunun 70 dakika sürdüğünü öne sürdü. Peki neden böyle bir şey yaşandı?

Sürücüsüz Tesla'ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden?
Enes Çırtlık

Tesla'nın ABD'nin Austin kentinde yolcu taşımaya başlayan sürücüsüz otomobili Cybercab, Reddit'in r/Austin topluluğunda paylaşılan dikkat çekici bir olayla gündeme geldi.

Sürücüsüz Tesla ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden? 1

İddiaya göre, bir yolcu, normalde otoyol üzerinden gidildiğinde yaklaşık 10 dakika süren bir yere gitmek için bir Cybercab çağırdı. Ancak yolcunun aktardığına göre bu yolculuk toplam 70 dakika sürdü. Yolculuk ise piyasa fiyatlarına yakın bir şekilde 20 dolar tuttu.

Sürücüsüz Tesla ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden? 2

CYBERCAB NEDEN BU KADAR UZUN BİR ROTA İZLEDİ?

CyberCab'ın normalde 10 dakikalık yolu neden 70 dakikada tamamladığı merak konusu olurken, Reddit'teki paylaşımın altındaki yorumlarda makul bir iddia ortaya atıldı ve deneyimini paylaşan yolcu da bu iddiaya katıldı.

Sürücüsüz Tesla ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden? 3

O iddiaya göre, Tesla'nın Austin'deki robotaksileri otoyolları kullanmıyor. Kullanıcılara göre araçlar hemzemin demiryolu geçitlerinden de kaçınıyor. Bu iki kısıtlama birleşince Cybercab, şehir içi yollardan uzun süre ilerlemek zorunda kaldı ve 10 dakikalık yolu 70 dakikada gitti.

Sürücüsüz Tesla ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden? 4

Tesla uygulamasında rezervasyon sırasında tahmini ücret gösterilirken tahmini yolculuk süresinin gösterilmemesi de deneyimin dikkat çeken bir başka noktası oldu. Böylece yolcu, güzergâhın ne kadar uzayacağını ancak yolculuk başladıktan sonra fark etti.

Sürücüsüz Tesla ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden? 5

TESLA ROBOTAKSİLERİ HÂLÂ OTOYOLA ÇIKMIYOR

Tesla'nın bu konudaki rakibi Waymo, sürücüsüz araçlarıyla otoyollarda da tamamen sürücüsüz yolculuk hizmeti veriyor. Tesla'nın yalnızca kameralara dayanan sistemi ise sıkı bir coğrafi sınır içinde, daha düşük hızlı şehir içi yollarda kalıyor. Böylece olası bir hata saatte 65 mil (yaklaşık 105 km) yerine 35 mil (yaklaşık 56 km) hızda yaşanıyor.
Sürücüsüz Tesla ya bindi, 10 dakikalık yol 70 dakika sürdü! Peki neden? 6

Öte yandan 70 dakikalık sapma yalnızca Cybercab'a özgü de değil. Tesla, Model Y robotaksilerinde ve Cybercab'da aynı, yalnızca şehir içi yolları kullanan yazılımı çalıştırıyor. Bu nedenle Austin'deki herhangi bir Tesla robotaksi yolcusunun aynı uzun rotayla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Electrek

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Tesla Reddit sürücüsüz araç Otonom sürüş abd otonom araç
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