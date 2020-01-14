Yol Arkadaşım 2 fragmanı, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu… Yol Arkadaşım 2 ne kadar gişe yaptı?

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrolleri paylaştığı komedi filmi Yol Arkadaşım'ın devam filmi Yol Arkadaşım 2’nin senaryosu ilk filmde olduğu gibi İbrahim Büyükak'ın kaleminden çıktı. Vizyona girdiği dönem çok ses getiren Yol Arkadaşım 2, 2.335.153 seyirci sayısıyla 2018 yılının en çok izlenen dördüncü filmi oldu. Yol Arkadaşım 2 filminin gişe hasılatı ise 29.847.365,00 TL’dir. İşte Yol Arkadaşım 2 hakkında merak ettiğiniz her şey…

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Yol Arkadaşım 2, Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

Yol Arkadaşım 2'nin kadrosunda Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polaçı, Bahar Şahin ve Dilber Ay gibi isimler yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM 2 FRAGMANI