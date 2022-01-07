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Yol çalışması sırasında bulunan lahitler tarihe ışık tutacak

07.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde işçilerin fark ettiği beton yapılarda başlatılan kazı çalışmasında 9 mezar ile içlerinden 40 eser gün yüzüne çıkarıldı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak: - "Burası kültürel anlamda bir cazibe merkezi olacak. Vatandaşların en kısa zamanda burayı ziyaret edebilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacağız"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol çalışmaları sırasında rastlanan yapılar üzerine başlatılan kazılarda ulaşılan lahitler ve tarihi eserler sergilenecek.

Fatsa Belediyesi ekipleri, 16 Eylül'de Kurtuluş Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol genişletme çalışmaları sırasında iki beton yapıya rastladı.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıların lahit olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ordu Müze Müdürlüğünce bölgede başlatılan acil kurtarma kazısında, Antik Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 9 mezar açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Eylül 2021'de yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında ilk lahdin işçiler tarafından fark edildiğini söyledi.

Kendilerine bilgi gelmesi üzerine Ordu Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede kurtarma kazısı başlatıldığını aktaran Toparlak, şimdiye kadar açılan 9 mezardan sergilenmek üzere 40 eser çıkarıldığını kaydetti.

Bir mezardaki iskeletin sol parmak kısmında altın ve üzerinde Hermes figürünün betimlendiği kırmızı akik taşlı gümüş yüzükler bulunduğunu ifade eden Toparlak, iskeletin boyun kısmında kolye boncukları ile bronz kolye ucu, karın kısmında ise bronz kemer tokasına ulaşıldığını anlattı.

Kazı çalışmalarını genişletmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alındığını kaydeden Toparlak, izinle birlikte çalışmaların uzman ekipler nezaretinde yürütüldüğünü söyledi.

Toparlak, kazı sırasında mezarlardan çıkarılan değerli eşyaları korumaya aldıklarını, sergilenebilecek 40 eserin Ordu Müzesi'ne kazandırıldığını dile getirdi.

- "Ziyaret için gerekli altyapıyı sağlayacağız"

Kazı çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini aktaran Toparlak, bölgeye yakın yerde bulunan kilisenin de restorasyonun planlandığını kaydetti.

Toparlak, kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanın denize sadece 50 metre mesafede bulunduğuna işaret ederek, "Burası kültürel anlamda bir cazibe merkezi olacak. Şehrin içerisinde denize yakın bir yerin cazibe merkezi olması, bir yandan da kazıda çıkarılan kültür varlıklarının müzeye taşınması bizim ve bölgemiz için çok önemli. İnşallah vatandaşların en kısa zamanda burayı ziyaret edebilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacağız." dedi.

Ordu Kurul Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarına değinen Toparlak, "İlimiz bu anlamda en çok arkeolojik araştırma kazısı yapılan illerin başında gelmeye başladı. Bu kazılarda önemli eserler buluyoruz. Bir taraftan müzedeki kültür varlığımızın sayısını artırıyoruz bir taraftan da Ordu'nun geçmişiyle ilgili merakları gidermiş oluyoruz. Ordu gelecekte bu konuda çok önemli bir merkez olma yolunda." diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da kazı çalışmalarının kurumlar arası diyalogla genişlemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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