Yol çalışması sırasında ortaya çıktı! Asfaltın 6 metre altında şoke eden keşif

Dover şehrinde yapılan yol çalşması sırasında keşfediken teknenin Bronz Çağı’na ait olduğu tespit edildi. Meşe ağacından yapılmış ve bitkisel liflerle birbirine bağlanmış parçalarla inşa edildiği belirtildi. Keşif, 28 Eylül 1992 tarihinde Folkestone ile Dover arasındaki A20 karayolu bağlantısı çalışmaları sırasında gerçekleşti.

MODERN YOLUN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

İşçiler yol genişletme çalışması yaparken, beklenmedik bir şekilde ahşap kalıntılara rastladı. Yapılan incelemelerde bu parçaların sıradan bir ağaç değil, 3.500 yıllık bir tekneye ait olduğu ortaya çıktı. Teknenin, günümüzden çok daha önce, Bronz Çağı’nda yaşamış topluluklar tarafından geliştirilen özel bir teknikle üretildiği anlaşıldı.

MEŞE VE BİTKİSEL LİFLERLE DİKİLEREK YAPILMIŞ

Uzmanlara göre tekne, metal çivi ya da modern bağlantı elemanları kullanılmadan inşa edildi. Meşe tahtaların, bitkisel liflerle adeta “dikilerek” bir araya getirildiği belirtildi. Bu yöntem, o dönemlerde gelişmiş bir denizcilik bilgisinin varlığına işaret ediyor.

6 METRE DERİNDE NASIL KORUNDU?

Arkeologlara göre teknenin bu kadar uzun süre korunabilmesinin nedeni, zamanla üzerinin toprak katmanlarıyla kapanması. Yüzyıllar boyunca biriken tortular, eseri dış etkenlerden izole ederek günümüze kadar ulaşmasını sağladı.

Zamanla bölgenin coğrafi yapısının değişmesiyle birlikte, bir zamanlar suya yakın olan alanın kara parçasına dönüşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

BRONZ ÇAĞI'NDA DENİZCİLİK İZLERİ

Uzmanlar, 3.500 yıl önce bile bölgede gelişmiş bir denizcilik kültürünün bulunduğunu belirtiyor. Teknenin yapısı, dönemin insanlarının sadece basit araçlarla değil, ileri sayılabilecek teknik bilgilerle üretim yaptığını gösteriyor.

Dover’da bulunan tekne, sadece bir keşif değil aynı zamanda Bronz Çağı mühendisliğine ışık tutan önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Eserin korunması ve incelenmesi, dönemin yaşamına dair yeni bilgiler elde edilmesini sağlıyor.

Modern bir yolun altında ortaya çıkan bu keşif, toprağın altında hala insanlık tarihine dair sayısız sır saklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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