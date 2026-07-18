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Yol kenarında akıyor, gören mutlaka duruyor! Bu su için şehir değiştiren bile var

Düzce-Zonguldak kara yolu güzergahındaki ormanlık alanda yer alan doğal kaynak suyu, yoldan geçenlerin ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Yol kenarından akan ve halk arasında "şifalı su" olarak bilinen kaynak, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan sudan içmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla duraklayıp yanlarında getirdikleri bidonları doldurarak evlerine götürüyor.

Yol kenarında akıyor, gören mutlaka duruyor! Bu su için şehir değiştiren bile var 1

Suyu ilk kez deneyeceğini belirten vatandaşlardan Mevlüt Oydem, "Burayı gelip geçerken görüyorduk ama ilk defa şimdi alacağım. Ben Gümüşova'daki şifalı sudan alıyordum. Bugün de yolumuz buraya düştü. Su alıp tadına bakacağız" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BURADAN SU ALIYORUZ"

Yol kenarında akıyor, gören mutlaka duruyor! Bu su için şehir değiştiren bile var 2

1970'li yıllardan bu yana aynı kaynaktan su aldığını anlatan Türker Oçari ise suyun kalitesinden memnun olduklarını dile getirerek, "Suyun şifalı olduğu söyleniyor. Bunun için biz de faydalanıyoruz. 1956 doğumluyum, çocukluğumdan beri buradan su alıyoruz. Suyun tadı gayet güzel. Böyle olunca niye başka su tercih edelim? Bütün piyasada satılan sulardan kat kat daha iyidir. Sürekli tahlilleri yapılıyor. Kullanmakta bir sakınca görmüyoruz" diye konuştu.

"KONYA'DAN BİLE GELEN VAR"

Yol kenarında akıyor, gören mutlaka duruyor! Bu su için şehir değiştiren bile var 3

Akçakoca Deredibi Köyü Muhtarı Salih Bozkurt, kaynağın geçmişten bu yana bölgede bilindiğini ve şehir dışından çok sayıda kişinin sadece su almak için geldiğini anlattı. Suyun çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanıldığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:
"Daha önceden burada kabinler vardı. Orada insanlar yıkanıp duş alıyordu. İnsanların vücudundaki egzama, sedef gibi hastalıkların giderildiği tespit edilmişti. Bu suyun hazmı kolaylaştırdığı vücuttaki kireçlemeyi yok ettiği biliniyor. Ayrıca, böbrek taşlarına, safra kesesine faydası olduğuna da inanılıyor. Bu suyu Konya'dan almaya gelenler var. Benim şahit olduğum birebir şehir dışından almaya gelenler çok. Suyun şifasının pek saymakla biteceğini zannetmiyorum. Bu suyu 6 ay damacanada bekletin kesinlikle yosunlanma yapmaz. İçimi çok tatlıdır. Akşama kadar bu suyu içseniz şişkinlik hissetmezsiniz."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak şifa
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