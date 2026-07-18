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Şehirde yer kalmayınca köprünün altına apartman diktiler!

Çin'de görenleri şaşkına çeviren ve fizik kurallarına meydan okuyan mahalleyi gören şaşkına dönüyor. Dev bir otoyolun tam altına inşa edilen apartmanlarda yaşamak birçoğumuz için kabus gibi görünse de, buradaki insanlar halinden gayet memnun. İşte dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden birinin akılalmaz hikayesi...

Gökçen Kökden

Çin'in Guiyang şehrinde bulunan Shuikousi Köprüsü (Shuikousi Viyadüğü), kelimenin tam anlamıyla bir düzine apartmanın tam üzerinden geçiyor ve dünyada eşine az rastlanır bir yaşam ortamı sunuyor.

Şehirde yer kalmayınca köprünün altına apartman diktiler! 1

1997 yılında inşaatı tamamlanan bu devasa köprü, kısa bir süre sonra sıra dışı bir konut projesinin merkez üssü haline geldi. Şehirde uygun fiyatlı konut inşası için arsa sıkıntısı baş gösterince, yerel yetkililer köprünün altında kalan atıl alanı değerlendirmeye karar verdiler. Bu sayede şehir merkezinden uzaklaşmadan yepyeni bir mahalle doğmuş oldu.

Shuikousi Köprüsü'nün tam altına bina inşa etme fikrinin temelinde, şehri dış mahallelere doğru genişletmek yerine merkezdeki boş arazilerden faydalanma amacı yatıyordu. Böylelikle burada yaşayan sakinler, şehir merkezine çok kolay bir şekilde erişebilecekti. Ancak bu eşsiz konumun elbette büyük bir bedeli vardı. Neredeyse köprünün gövdesine kadar yükselen ondan fazla apartman binası, günün her saati dinmek bilmeyen trafik gürültüsünden ve şiddetli sarsıntılardan doğrudan etkilenecekti.

GÜRÜLTÜ VE SARSINTIYA RAĞMEN VAZGEÇMİYORLAR

Köprünün tamamlanmasından iki yıl sonra, bölgeye düşük kiralı sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yaklaşık on adet bina inşa edildi. Zamanla viyadüğün altındaki boş arazilere yeni binalar da eklendi. Beklendiği gibi, başlarının üzerinden hızla geçen araçların yarattığı aralıksız trafik gürültüsü ve sarsıntılar, bu sıra dışı komplekste yaşayan binlerce kişinin günlük rutini haline geldi. Şaşırtıcı olan ise, apartman sakinlerinin bu durumdan şikayetçi olmamasıydı. Uygun fiyatlı ve merkezi bir evde oturmanın getirdiği büyük avantajlar, gürültüyü ve sallantıyı bu eşsiz bölgenin bir cazibesi haline getirmişti. İnsanlar kısa sürede bu duruma adapte oldu.

YETKİLİLERDEN MÜDAHALE

Zaman içinde bölgedeki yaşam koşullarını iyileştirmek isteyen yerel yetkililer, ağır vasıtaların ve büyük yarı römork kamyonların köprüyü kullanmasını yasakladı. Bu müdahale, evlerde hissedilen gürültü ve sarsıntıyı ciddi ölçüde azalttı. Elbette burası hala Guiyang'ın en sessiz veya en huzurlu bölgesi değil. Üstelik otoyoldan evlere sızan tozu engellemek için sakinlerin yapabileceği pek bir şey yok; ancak ucuz kiralar ve merkeze yakınlık burayı vazgeçilmez kılıyor.

Günümüzde Shuikousi Köprüsü altındaki bu mahalle, dört milyondan fazla insanın yaşadığı ve boş arazinin son derece kısıtlı olduğu bir şehirde, kentsel nüfus yoğunluğunu yönetmenin yenilikçi bir yolu olarak kabul ediliyor. Sınırları zorlayan bu mimari çözüm, Çin'in şehir planlamasındaki cesur adımlarının sadece bir örneği.

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Çin Dünya
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