Yol yapımında şaşırtan yöntem: Eski halıları asfalta karıştırdılar

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan North Carolina Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, asfalt yolların en büyük sorunu olan yıpranma kaynaklı çatlaklarına karşı akla gelmeyecek inanılmaz bir yöntem geliştirdi. Her yıl milyonlarca ton halı ve kilimin çöpe gitmesi çevresel anlamda sorundu. Bilim dünyası bu sorunu ortadan kaldırarak yarara dönüştürdü.

Textile Research Journal dergisinde yayımlanan bu çalışma, atık halılardaki naylon lifleri yollarımızın can damarı olan asfalta katarak dayanıklılığı akılalmaz seviyelere taşımayı başardı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu zorlu testlerin sonuçları, geleceğin yol yapım projeleri ve inşaat mühendisliği için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ASFALTIN DAYANIKLILIĞINI ZİRVEYE TAŞIYAN TEST AŞAMALARI

Araştırma ekibi, halıların yüzeyinden elde edilen naylon lifleri asfaltın içine entegre edebilmek için detaylı bir laboratuvar süreci yürüttü. İlk olarak 15 denyelik naylon liflerin asfalta ne kadar sağlam tutunabildiği mikroskobik düzeyde analiz edildi ve kritik gömülme uzunluğu tam 9,2 milimetre olarak hesaplandı.

Çalışmanın ikinci aşamasında 6 ve 12 milimetrelik farklı naylon lifler, hacimce üç farklı oranda asfalt karışımının içerisine entegre edildi. Yapılan kapsamlı dolaylı çekme dayanımı testlerinde ortaya çıkan veriler bütün beklentileri aştı. Deneyin sonucunda elde edilen veriler şu şekilde sıralandı.

Asfalta karıştırılan 12 milimetrelik naylon liflerin en verimli olduğu optimum oran yüzde 1 olarak tespit edildi.

Bu karışım, lif barındırmayan standart asfalta kıyasla kırılma enerjisini tam yüzde 85 oranında artırdı.

Ortaya çıkan bu yüksek kırılma enerjisi, asfaltın yoğun araç trafiğine ve ağır taşıt yüklerine karşı çok daha dirençli olmasını sağladı.

Yorulma çatlaklarının oluşumu ciddi şekilde yavaşlatılarak mevcut yolun toplam kullanım ömrü maksimum potansiyeline ulaştırıldı.

GELECEĞİN YOLLARI GERİ DÖNÜŞÜMLE ŞEKİLLENECEK

Araştırmacılar, henüz saha uygulamaları için ticari kullanıma hazır bir asfalt karışımı tasarlamadıklarını belirtseler de elde edilen yüksek kırılma enerjisi tüm dünyada büyük bir heyecan yarattı. Çöpe giden binlerce tonluk naylon halı liflerinin asfalt içine hapsedilmesi projesi, küresel çapta yaşanan devasa çevre kirliliğinin önüne geçebilir. Uzmanlar, hem doğayı kurtaracak hem de ülke ekonomilerine bitmek bilmeyen asfalt onarım maliyetlerinden tasarruf ettirecek bu sistemi daha da geliştirmek amacıyla hummalı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.