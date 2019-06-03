Yolcu gibi otobüsü durdurup dehşet saçtı!

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir saldırgan şahıs, takip ettiği 38 AB 075 plakalı halk otobüsünü yolda durdururken içindeki husumetli olduğu 33 yaşındaki H.U.'yu bacağından tabanca ile vurarak yaraladı.

Silah sesinin duyulmasının ardından saldırgana otobüs içinde bulunan yolcular ve şoför müdahale etti. Saldırgan, vatandaşların ve şoförün müdahalesi sonrasında olayda kullandığı tabancayı bırakarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan H.U.'yu Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayda bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)



