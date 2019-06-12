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Yolcu tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açtı! Sonrası eziyet

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı.

Yolcu tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açtı! Sonrası eziyet

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) PK702 sefer sayılı uçağı, 7 Haziran Cuma akşamı yerel saatle 21.20'de havalanmak üzere Manchester Havalimanı'nda beklemeye koyuldu. Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu güvenlik kemerini çıkararak tuvalete gitmek istedi.

Kabin ekibinin bir anlık dikkatsizliği sonrası yolcu, uçağın kuyruk kısmında bulunan L5 acil çıkış kapısına doğru giderek tuvalet sandığı bölümü açmaya çalıştı. Kapı açılır açılmaz acil iniş kaydırağı devreye girince, kaptan pilot uçuşu iptal etti.

Havacılık dünyasında ender rastlanan bu durum yolcuları ve kabin ekibini şaşkınlığa uğrattı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yapılması planlanan sefer yaklaşık 8 saat sonra, cumartesi sabahı 05.00 civarında gerçekleştirildi. PIA'nın söz konusu seferde güvenlik gereği yolcu sayısını azaltması sebebiyle 38 kişi başka bir uçakla Pakistan'a gitti.

Olaydan dolayı bazı havayollarının seferlerinde de aksama yaşandı. PIA sosyal medya hesabında bavullarını alamayan ve uzun süre havalimanında beklemek zorunda kalan yolculardan özür diledi.

Şirketin tepe yöneticisi Hava Mareşali Arshad Malik'in yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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