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Yolda gördüğü simitçiden bütün simitleri alan koca yürekli abi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 02.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada hızla viral olan video, içimizdeki iyi insanın hala var olduğunu ispatlar nitelikte!

Aracıyla seyir halindeyken yolda simit satan abiyi gören adam, tüm simitleri satın alınca simitçi abinin mutluluğu görülmeye değer.


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Anahtar Kelimeler:
Simitçi video

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