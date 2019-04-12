Yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada

Şile yolu Çekmeköy mevkiinde hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Kamyon sürücüsünün, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerlediği de gözlendi. Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı.
HIZLA İLERLEDİ
Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen hafriyat kamyonu bir anda sol şeride doğru makas atıyor, ardından hızla ilerliyor. (İHA)
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