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Yolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul Şile yolunda ilerleyen bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi. Kamyon sürücüsünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.

Şile yolu Çekmeköy mevkiinde hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Kamyon sürücüsünün, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerlediği de gözlendi. Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

HIZLA İLERLEDİ

Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen hafriyat kamyonu bir anda sol şeride doğru makas atıyor, ardından hızla ilerliyor. (İHA)

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istanbul hafriyat kamyonu makas

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