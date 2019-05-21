Yoldan geçen jandarma tesadüfen fark etti! Çocuk parkında dehşet!

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesinde nikah salonu arkasındaki çocuk parkında yaşandı. İki yıl önce boşanan Özgün D. ile Yasemin Gencer arasında parkta, çocuk görme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür D. yanında taşıdığı bıçakla eski eşi Yasemin Gencer'i kalçasından 3 kez bıçakladı.

JANDARMA YAKALADI

Tesadüfen olay yerinden devriye aracıyla geçen Pamukkale Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ile 1 uzman çavuş, olaya müdahale ederek, Özgür D.'yi yakalayıp kelepçe taktı. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Jandarma ekipleri yaralanan Yasemin Gencer'e de ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı.

Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen Özgür D. jandarma tarafından polise teslim edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Özgür D. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)



