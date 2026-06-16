Yollara Hindistan cevizi kabuğu döşüyorlar! İşte şaşırtan nedeni

Hindistan'da geliştirilen yenilikçi bir yöntem, tarımsal atıkları büyük altyapı projelerinin önemli bir parçasına dönüştürüyor. Ülkenin güney bölgelerinde bol miktarda üretilen hindistan cevizlerinin kabuklarından elde edilen lifler, özel geotekstil kumaşlara dönüştürülerek yol yapımında kullanılıyor. Bu doğal malzeme, özellikle yoğun yağış alan bölgelerde dayanıklılığını artırıyor.

Hindistan, yılda 19 milyardan fazla hindistan cevizi üretimiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

ZEMİNİ KORUYOR

Toplanan kabuklar önce kurutuluyor, ardından makineler yardımıyla liflerine ayrılıyor. Nem oranı düşürülen lifler daha sonra iplik haline getirilerek dokuma tezgâhlarında geotekstil kumaşlara dönüştürülüyor. Üretilen bu ağ yapılı kumaşlar, suyun geçişine izin verirken zeminin dağılmasını ve aşınmasını engelliyor.

YÜK DAHA DENGELİ DAĞILIYOR

Yol yapımında geotekstil kumaşlar, asfalt ve temel katmanlarının altına seriliyor. Böylece yükün daha dengeli dağılması sağlanıyor, suyun kontrolsüz şekilde zemine sızması önleniyor ve erozyon riski azaltılıyor. Özellikle zayıf toprak yapısına sahip kırsal bölgelerde bu uygulama yolların daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre bu yöntem yalnızca teknik avantaj sunmuyor, aynı zamanda ekonomik ve çevresel faydalar da sağlıyor. Hindistan cevizi kabuklarının değerlendirilmesi, yerel üreticilere ek gelir yaratırken sentetik ve petrol türevi malzemelere olan bağımlılığı da azaltıyor.

Hindistan'da kullanılan bu sistem, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerini aynı zincirde buluşturuyor. Bir yandan hindistan cevizi yağı ve suyu gibi ürünler elde edilirken, diğer yandan kabuklar altyapı projelerinde değerlendiriliyor. Böylece atık miktarı azalırken doğal kaynakların daha verimli kullanılması mümkün oluyor.

Mühendisler, doğal ve biyolojik olarak parçalanabilen bu malzemenin, doğru şekilde kullanıldığında ağır araç trafiğine maruz kalan yolların dayanıklılığını artırabildiğini belirtiyor. Uygulama, sürdürülebilir altyapı çözümleri konusunda dikkat çeken örneklerden biri olarak gösteriliyor.

(Görsel yapay zeka ile üretilmiştir)