Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Cuma akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç yoğunluğu TEM'in Bolu geçişinde bugün de devam etti.

Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı.

Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

(DHA)



