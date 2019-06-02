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Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor. Cuma akşamından bu yana bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Cuma akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç yoğunluğu TEM'in Bolu geçişinde bugün de devam etti.

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Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı.

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Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi.

mynet yol durumu

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Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yol durumu trafik TEM Bolu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kriz var diyor bazıları
Araba sürmeyi bilmeyen bütün dangalaklar arka camla atlet asıp çocukları bagaja doldurdu hep aynı rezillik, ondan sonra araba ikiye bölününce zırla dur
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