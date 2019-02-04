Yolu kontrol etmeyen motosiklet sürücüye tren çarptı

Sri Lanka'da hemzemin geçitten geçmek isteyen motosiklet sürücüsü yolu kontrol etmeyince, hızla gelen trenin altında kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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