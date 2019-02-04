Yolu kontrol etmeyen motosiklet sürücüye tren çarptı

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 19:47 | Son Güncelleme

Yolu kontrol etmeyen motosiklet sürücüsü hızla gelen trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da hemzemin geçitten geçmek isteyen motosiklet sürücüsü yolu kontrol etmeyince, hızla gelen trenin altında kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet kaza tren Sri Lanka

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