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Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye otomobilin çarptığı o anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 05.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Seyit Çevik'e otomobil çarptı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 1265/1 Sokak'ta meydana geldi.

Muhammet Seyit Çevik'e, iddiaya göre bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, arkasından gelen M.F.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çevik yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada bisiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Seyit Çevik ile M.F.K.'yı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda bir apartmanın güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Muhammet Seyit Çevik'e, M.F.K. yönetimindeki otomobilin arkadan gelerek çarptığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir kaza

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