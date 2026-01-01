Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yolun ortasında servis sürücüsüne saldırdı

İçerik devam ediyor

Esenyurt’ta trafikte çıkan tartışmada kadın sürücü servis aracındakilere saldırmaya çalıştı, kavgayı araya giren başka bir kadın ayırdı.

İstanbul Esenyurt’ta trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yolun ortasında servis sürücüsüne saldırdı 1

İddiaya göre, bir kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü, servis aracında bulunan kişilere doğru yönelerek saldırmaya çalıştı.

Yolun ortasında servis sürücüsüne saldırdı 2

BAŞKA BİR KADIN ENGEL OLDU

Olay sırasında çevrede bulunan başka bir kadın araya girerek kadını sakinleştirdi. Gerginliğin daha fazla büyümesi engellenirken, çevredeki bir vatandaş yaşananları kayda aldı.

Yolun ortasında servis sürücüsüne saldırdı 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medyumun 2026 tahminleri arasında Türkiye'de var!Medyumun 2026 tahminleri arasında Türkiye'de var!
'Büyük tufan kopacak' iddiası tutmamıştı! Ganalı Ebo Noah gözaltında'Büyük tufan kopacak' iddiası tutmamıştı! Ganalı Ebo Noah gözaltında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.