Yolun ortasında servis sürücüsüne saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta trafikte yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, bir kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü, servis aracında bulunan kişilere doğru yönelerek saldırmaya çalıştı.

BAŞKA BİR KADIN ENGEL OLDU

Olay sırasında çevrede bulunan başka bir kadın araya girerek kadını sakinleştirdi. Gerginliğin daha fazla büyümesi engellenirken, çevredeki bir vatandaş yaşananları kayda aldı.