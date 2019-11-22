Yonca Evcimik'ten direk dansı videosu! "Jennifer Lopez de benden gördü"

56 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, son olarak Instagram hesabından direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı.

Yonca Evcimik 2017 yılında yaptığı direk dansı videosunu paylaşan Yonca Evcimik'in paylaşımı çok beğenildi. Evcimik videoyu " "O zaman bir #throwback 40. yıla özel showumdan" notuyla paylaştı.

"JENNIFER LOPEZ DE BENDEN GÖRDÜ"

Bir takipçisi ise Evcimik'in paylaşımına "Yonca Hanım, Jennifer Lopez gibisiniz" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcısı ise yoruma "Jennifer Lopez de benden gördü" cevabını verdi.

