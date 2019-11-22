Mynet Trend

Yonca Evcimik'ten direk dansı videosu! "Jennifer Lopez de benden gördü"

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram'dan paylaştığı direk dansı videosuyla olay oldu. Evcimik'in iki yıl önce çekilen direk dansı videosuna beğeni yağdı. Evcimik yapılan bir yoruma ise "Jennifer Lopez de benden gördü" yanıtını verdi.

56 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, son olarak Instagram hesabından direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı.

Yonca Evcimik 2017 yılında yaptığı direk dansı videosunu paylaşan Yonca Evcimik'in paylaşımı çok beğenildi. Evcimik videoyu " "O zaman bir #throwback 40. yıla özel showumdan" notuyla paylaştı.

"JENNIFER LOPEZ DE BENDEN GÖRDÜ"

Bir takipçisi ise Evcimik'in paylaşımına "Yonca Hanım, Jennifer Lopez gibisiniz" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcısı ise yoruma "Jennifer Lopez de benden gördü" cevabını verdi.

Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti Gece yarısı esrarengiz olay! Bütüm birimler alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik direk dansı yonca evcimik dans yonca evcimik instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Burada ölmek kanunen yasak!

Burada ölmek kanunen yasak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nerede kaldı o çılgın bediş termtemiz kız
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan aksiyon dolu fragman

İşler kızışıyor! The Gentleman’dan yeni fragman geldi

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ilk fragmanıyla karşımızda

Merakla beklenen filmden müthiş fragman

Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Ruth Wilson’ın The Affair dizisinden ayrılmasının sebebi sevişme sahneleriymiş

Bu sahneler işin sonunu getirdi: 'Cinsellikten soğudum'

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Bir tarafta 'Son Savaş' diğer tarafta 'Skandal'! İşte haftanın vizyon filmleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.