Yonca Lodi'den Seher Dilovan'ın dekolte yorumuna yanıt

Yonca Lodi hafta sonu Yeni Gazino'da sahne aldı. Kulisinde ağırladığı muhabirlerin sorularına yanıt veren Yonca Lodi Seher Dilovan'ın gündem olan sözleriyle ilgili de konuştu.

Dilovan verdiği bir söyleşide "Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli" demişti.

"BİRAZ FAZLA OLMUŞ"

Yonca Lodi muhabirlerin; "Kıyafet tercihlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Bazı meslektaşlarınızın dekolte giymek psikolojik bir vakadır şeklinde demeçleri var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İnsan taşıyabildiği, göze hoş gelen, vücudunun imkan verdiği ölçüde dekolte tercih edebilir. Bu konuda benim kriterim zarafet ve konfor. Psikolojik vaka yorumu sanki biraz fazla olmuş. Yakışıyorsa, taşıyabiliyorsa, zarif duruyorsa neden tercih edilmesin ki dekolte? Meslektaşlarımın bu şekilde sert bir eleştiri ya da polemiği hak ettiklerini düşünmüyorum.



