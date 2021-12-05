MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yonca Lodi'den Seher Dilovan'ın dekolte yorumuna yanıt

Yonca Lodi'den Seher Dilovan'ın dekolte yorumuna yanıt

05.12.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seher Dilovan "Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller, iş pornografiye girmemeli" açıklamasıyla gündem olmuştu. Dilovan'a yanıt Yonca Lodi'den geldi.

Yonca Lodi'den Seher Dilovan'ın dekolte yorumuna yanıt

Yonca Lodi hafta sonu Yeni Gazino'da sahne aldı. Kulisinde ağırladığı muhabirlerin sorularına yanıt veren Yonca Lodi Seher Dilovan'ın gündem olan sözleriyle ilgili de konuştu.

Dilovan verdiği bir söyleşide "Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli. İş pornografiye girmemeli" demişti.

Ekran Alıntısı

"BİRAZ FAZLA OLMUŞ"

Yonca Lodi muhabirlerin; "Kıyafet tercihlerinizi neye göre yapıyorsunuz? Bazı meslektaşlarınızın dekolte giymek psikolojik bir vakadır şeklinde demeçleri var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

İnsan taşıyabildiği, göze hoş gelen, vücudunun imkan verdiği ölçüde dekolte tercih edebilir. Bu konuda benim kriterim zarafet ve konfor. Psikolojik vaka yorumu sanki biraz fazla olmuş. Yakışıyorsa, taşıyabiliyorsa, zarif duruyorsa neden tercih edilmesin ki dekolte? Meslektaşlarımın bu şekilde sert bir eleştiri ya da polemiği hak ettiklerini düşünmüyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
En doğal halini paylaştı! Yatakta doğrulup...En doğal halini paylaştı! Yatakta doğrulup...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

Akşener'in konuşması sonrası gergin anlar

Akşener'in konuşması sonrası gergin anlar

Fulya Öztürk’ten kötü haber!

Fulya Öztürk’ten kötü haber!

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi

Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Aşkları doludizgin! Sevgilisinin ev halini paylaştı

Aşkları doludizgin! Sevgilisinin ev halini paylaştı

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.