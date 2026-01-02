SPOR

Yönetim bile bu kadarını beklemiyordu! İnanılmaz gelir...

Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi loca gelirleriyle mali açıdan rahatlıyor. Rams Park’taki sözleşmesi bitecek locaların büyük bölümünde yenileme sağlanırken, kulübün kasasına yaklaşık 20 milyon dolarlık önemli bir gelir girmesi bekleniyor. Bu kaynağın özellikle maaş yükünde kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.

Berker İşleyen

Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi loca gelirleriyle mali açıdan önemli bir rahatlama yaşamaya hazırlanıyor. Rams Park’taki 223 locadan 100’ünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da, kulüp bu süreci büyük ölçüde avantajına çevirmiş durumda.

%70 OLUMLU DÖNÜŞ

Sarı-kırmızılı yönetimin loca sahiplerine tanıdığı 9 Ocak tarihine kadar olan yenileme süresinde geri dönüşler beklentilerin üzerine çıktı. Şu ana kadar sözleşmesi bitecek locaların yaklaşık yüzde 70’i için olumlu yanıt alındığı, son günlerde bu oranın yüzde 90 seviyelerine ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

DEV GELİR

Yenilenen loca kullanım hakları sayesinde Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 20 milyon dolar, yani güncel kurla 860 milyon liraya yakın bir gelir girmesi öngörülüyor. Bu kaynağın özellikle futbolcu maaşları ve kulübün diğer giderlerinde önemli bir nefes aldıracağı ifade ediliyor.

Yenileme yapmayacak loca sahiplerinin sayısının sınırlı kalacağı belirtilirken, boşta kalabilecek localar için de ciddi bir talep olduğu ve ilginin oldukça yoğun seyrettiği kaydedildi. Galatasaray yönetimi, loca gelirleriyle yeni sezona güçlü bir mali tabloyla girmeyi hedefliyor.

